PEC Zwolle doet goede zaken in titelrace, MVV moet feestje uitstellen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PEC Zwolle heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de titelrace van de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won in een tijdelijk gestaakt duel met 4-0 van FC Dordrecht. MVV Maastricht wist zich nog niet te verzekeren van een ticket voor de play-offs. Ook dit duel werd kort stilgelegd.

Een week geleden verzekerde PEC Zwolle zich al van rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Voor de ploeg van trainer Dick Schreuder staat nu nog alleen de titel in de Keuken Kampioen Divisie op het spel.

Dat kampioenschap kwam vrijdag een stap dichterbij. PEC rekende met ruime cijfers af met FC Dordrecht. De onderbreking in de eerste helft vanwege een plastic beker die vanuit het publiek op het veld gegooid werd, vormde daarbij een smetje. Een achtjarig kind bleek de boosdoener .

Het kon de Zwolse scoringsdrang niet temperen. Lennart Thy zette de thuisploeg vanaf de stip op voorsprong, waarna Younes Taha een showtje opvoerde. De bebrilde spits - hij kreeg onlangs een vinger in zijn oog - scoorde driemaal op rij en tekende zo voor een hattrick.

Daar bleef het bij, waardoor de koploper uit Zwolle drie punten voorsprong op Heracles behoudt. De Almeloërs verzekerden zich ondertussen van promotie naar de Eredivisie door met 3-0 te winnen van Jong PSV. PEC en Heracles gaan in de afsluitende drie speelrondes uitmaken wie de titel verovert.

MVV ging in eigen huis onderuit tegen Jong AZ.

MVV Maastricht had zich bij een zege op Jong AZ kunnen verzekeren van een plek in de play-offs voor promotie, maar dat feest ging niet door. De Limburgers moesten in de 66e minuut met tien man verder vanwege een rode kaart voor Rein Van Helden. Jong AZ won uiteindelijk met 1-3.