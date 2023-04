Tuchel vindt dat ontevreden Mazraoui in spiegel moet kijken: 'Ligt alleen aan hem'

Bayern München-coach Thomas Tuchel heeft Noussair Mazraoui vrijdag stevig van repliek gediend. De oud-Ajacied uitte vorige week zijn onvrede over zijn reserverol bij de zwalkende Duitse club.

"Ik wil ook dat Mazraoui meer speelt. Als hij speelt, dan betekent dat dat hij de beste rechts- of linksback in de selectie is", zei Tuchel op zijn persmoment in de aanloop naar het duel met Hertha BSC. "Uiteindelijk stel je jezelf op. Het ligt alleen aan hem."

Mazraoui kampte aan het begin van het kalenderjaar met een blessure, maar is inmiddels alweer geruime tijd fit. Desondanks komt hij weinig aan spelen toe onder Tuchel. Onder diens voorganger Julian Nagelsmann had de Marokkaans international wél regelmatig een basisplaats.

In gesprek met de Duitse krant Abendzeitung München baalde Mazroui openlijk van zijn reserverol. "Vóór het WK was ik nog basisspeler. Nu ben ik weer fit en krijg ik geen speeltijd. Ik ben niet eens tweede of derde keus", foeterde de multifunctionele verdediger.

Top drie Bundesliga Borussia Dortmund 29-60 (+27) Bayern München 29-59 (+46) Union Berlin 29-55 (+13)

Tuchel: 'Standaard is bij Bayern zeer hoog'

Tuchel vindt dat Mazraoui zijn plek in de basiself van Bayern zelf moet veroveren. "Iedereen krijgt van ons de maximale hulp en iedereen wordt uitgedaagd', zei Tuchel. "Maar bij Bayern is de standaard zeer hoog."

"Als je maar vijf minuten krijgt, dan moet je in die vijf minuten leveren. Dat is simpelweg zoals het werkt bij deze club. Je moet altijd en dan ook altijd een topprestatie leveren. Dan stel je jezelf op. Iets wensen is één, het werk daarvoor leveren is twee."