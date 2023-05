Deze beslissingen kunnen in de komende Eredivisie-speelronde vallen

Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Eredivisie, maar de eerste beslissingen vallen mogelijk dit weekeinde al. Feyenoord kan de landstitel veiligstellen en voor SC Cambuur en FC Groningen dreigt het doek te vallen. Dit zijn de scenario's.

Feyenoord kan zondagmiddag al de titel binnenslepen, maar is wel afhankelijk van PSV. Mocht de kersverse KNVB-bekerwinnaar zaterdagavond punten laten liggen op bezoek bij Sparta Rotterdam, dan is de ploeg van trainer Arne Slot bij een overwinning in de uitwedstrijd tegen Excelsior zeker van het kampioenschap.

Als PSV wint, moet de koploper het feest nog even uitstellen. De Feyenoord-fans kunnen hoop putten uit de eerdere ontmoeting tussen de Eindhovenaren en Sparta dit seizoen. In het Philips Stadion bleef het begin dit kalenderjaar 0-0.

De titel van Feyenoord is normaal gesproken een kwestie van tijd. Ongeacht de resultaten van de concurrentie hebben de Rotterdammers aan vijf punten uit de resterende vier speelrondes genoeg om zich voor de zestiende keer tot kampioen van Nederland te kronen.

Feyenoord zal op z'n vroegst pas op 15 mei worden gehuldigd, kondigde burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam eind vorige maand al aan.

Stand boven in de Eredivisie: 1. Feyenoord 30-73 (+45)

2. PSV 30-65 (+46)

3. Ajax 30-62 (+47)

4. AZ 30-60 (+27)

5. Sparta Rotterdam 30-53 (+17)

Groningen en Cambuur kunnen genadeklap krijgen

Zo goed als Feyenoord ervoor staat in de titelrace, zo somber is onderin het perspectief voor FC Groningen en SC Cambuur. Sinds enkele seizoenen degraderen de onderste twee clubs rechtstreeks uit de Eredivisie. De kans is erg klein dat de huidige nummer zeventien en achttien nog naar plek zestien klimmen. Die positie leidt tot deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

FC Groningen en SC Cambuur moeten sowieso hun resterende duels winnen. Maar zelfs als dat gebeurt, is een afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie waarschijnlijk onvermijdelijk. Nummer zestien Excelsior heeft liefst elf punten meer dan FC Groningen en twaalf punten meer dan SC Cambuur.

De formatie uit Leeuwarden ontvangt zaterdagavond FC Utrecht en een dag later speelt FC Groningen een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De laatste keer dat de noorderlingen actief waren op het een na hoogste niveau was in 2000. SC Cambuur verruilde in 2021 de Keuken Kampioen Divisie voor de Eredivisie.

Er zal na dit weekeinde nog geen uitsluitsel zijn over de ploeg die de play-offs om promotie/degradatie in moet. Daarvoor is het verschil tussen nummer twaalf Fortuna Sittard en nummer zestien Excelsior te klein: vier punten.

Stand onder in de Eredivisie 12. Fortuna Sittard 30-32 (-21)

13. Vitesse 30-31 (-12)

14. FC Volendam 30-30 (-25)

15. FC Emmen 30-28 (-22)

16. Excelsior 30-28 (-39)

17. FC Groningen 30-17 (-32)

18. SC Cambuur 30-16 (-39)

FC Utrecht bijna zeker van play-offs om Europees voetbal

Kijken we weer naar boven, dan kan FC Utrecht deelname aan de play-offs voor Europees voetbal veiligstellen. Aan het einde van de rit strijden de nummer vijf, zes, zeven en acht om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Sparta neemt sowieso deel aan dit toetje. Tenzij de Rotterdammers zich nog in de top vier melden, wat gezien de achterstand van zeven punten op AZ niet erg realistisch is.

FC Utrecht kan zich in elk geval eveneens verzekeren van een plek in de play-offs. De Domstedelingen staan zevende en hebben een marge van zeven punten op NEC, RKC Waalwijk en SC Heerenveen, die qua punten de achtste plek delen. Als twee van die ploegen verliezen, is FC Utrecht bij een overwinning op Cambuur zeker van play-offs. NEC en Heerenveen staan tegenover elkaar en RKC ontvangt FC Volendam.