Heitinga keek eerste kwartier PSV-Ajax vijf keer terug: 'Ik wil zondag een reactie'

John Heitinga eist dat Ajax zondag in de bekerfinale tegen PSV een heel ander gezicht laat zien dan afgelopen weekend. De trainer van de Amsterdammers heeft nog een tijdje met de verloren Eredivisie-topper (3-0) in zijn maag gezeten.

"Ik heb het eerste kwartier van die wedstrijd vijf keer teruggekeken. We waren niet scherp. We maakten makkelijke fouten en hebben in het eerste kwartier drie corners moeten verdedigen. Zondag moet dat echt beter", zei Heitinga vrijdag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Door de verloren topper in het Philips Stadion gaf Ajax de tweede plek in de Eredivisie uit handen. Het was bovendien al de derde keer dit seizoen dat de landskampioen tegen PSV speelde én verloor. Dat belooft weinig goeds voor de bekerfinale van zondag in De Kuip, al ziet Heitinga dat zijn spelers ook op revanche azen.

"De trainingen zijn heel scherp en het energieniveau is heel hoog. We zijn strijdbaar. Afgelopen zondag waren een aantal dingen niet goed genoeg en dat weten we ook. Het belangrijkste is dat we nu een reactie geven. Ik wil een elftal zien dat de hele wedstrijd voor elkaar vecht", zei de coach.

Ook aanvoerder Dusan Tadic, die onlangs kritisch was op de kwaliteit van de selectie, ziet ondanks het seizoensverloop dat er nog altijd fut in de spelersgroep zit. "Er zijn afgelopen week wat meer duels geweest op de training. Dat vuur is denk ik ook wat we nu nodig hebben."

Foto: Pro Shots

'Ik maak nu mee wat veel trainers in tien jaar meemaken'

Ook voor Heitinga zelf lijkt de bekerfinale van groot belang. De interim-coach, die begin dit jaar de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde, weet nog altijd niet of hij komend seizoen ook trainer van Ajax is. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zei onlangs wel dat Heitinga op "poleposition" ligt.

Toch is de grote vraag of de oud-verdediger mag aanblijven als Ajax niet als tweede eindigt én de bekerfinale verliest. Heitinga wil zelf niet meer ingaan op speculaties over zijn toekomst. Hij erkent wel dat het voor hem een aparte periode is.

"Wat de meeste trainers in tien jaar meemaken, maak ik in drie of vier maanden mee. Maar daar moet je mee dealen", zei de trainer. Hoewel bekerwinst voor Ajax vooral een doekje voor het bloeden zal zijn in een teleurstellend seizoen, ziet Heitinga dat iets anders.