Ajax neemt zaterdag besluit over meespelen Kudus en Rensch in bekerfinale

Mohammed Kudus en Devyne Rensch zijn zondag mogelijk inzetbaar voor Ajax in de bekerfinale tegen PSV. De aanvaller en de verdediger zijn op de weg terug van een blessure en hebben vrijdag deels meegetraind bij de Amsterdammers.

"Nu moeten we de reactie afwachten. Er zullen morgen knopen doorgehakt worden. Het is in ieder geval een plus dat ze weer op het veld staan", zei Ajax-coach John Heitinga vrijdag op zijn persconferentie.

Kudus liep begin deze maand een hamstringblessure op in het bekerduel met Feyenoord in De Kuip. De 22-jarige Ghanees, die dit seizoen belangrijk is voor Ajax, miste vervolgens drie wedstrijden.

Volg nieuws over Ajax Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax Blijf met meldingen op de hoogte

De twee jaar jongere Rensch staat al wat langer aan de kant. Hij liep halverwege maart een blessure aan zijn bovenbeen op en moest de laatste zes wedstrijden van Ajax aan zich voorbij laten gaan.

'Álvarez brengt iets extra's'

Edson Álvarez was zondag tijdens het verloren competitieduel met PSV geschorst en is er zondag in De Kuip weer bij. Heitinga kan alleen niet beschikken over verdediger Ahmetcan Kaplan en middenvelder Kian Fitz-Jim, die geblesseerd zijn. De terugkeer van Álvarez wordt met gejuich ontvangen door Heitinga.

"Edson is een van onze leiders. Hij brengt iets extra's, vooral extra gif", zei de coach. Ook aanvoerder Dusan Tadic is lovend. "Edson is een heel belangrijke speler voor ons met zijn karakter en mentaliteit. Daarnaast is hij communicatief ook sterk. We misten hem in de laatste wedstrijd zeker. Hij zal zondag in de finale op zijn best zijn."