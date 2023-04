PSV ziet beker als hoofdprijs: 'Maar moeten ons wapenen tegen heel ander Ajax'

PSV beschouwt de KNVB-beker als een hoofdprijs. Voor de Eindhovenaren is de strijd van zondag met Ajax om de 'dennenappel' de enige manier om iets tastbaars over te houden aan een teleurstellend seizoen, waarin de titelrace al vroeg verloren werd van Feyenoord.

Luuk de Jong weet het nog goed toen hij in 2011 de KNVB-beker met FC Twente won. "We vierden het als een kampioenschap, terwijl we een jaar daarvoor kampioen waren geworden", zei de aanvoerder van PSV vrijdag op zijn persconferentie.

En dat zal zondag met PSV niet anders zijn als de Eindhovenaren met Ajax hebben afgerekend. "Dit is absoluut een hoofdprijs. Je sport om zoveel mogelijk prijzen te pakken en de beker is daar één van. Die wil je ook gewoon winnen."

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

PSV hoopt met de beker een teleurstellend seizoen nog enige glans te geven. Voor het vijfde jaar op rij dreigt de club naast de landstitel te grijpen. Ook in Europa was er geen succes. PSV liep het hoofdtoernooi van de Champions League mis en in de Europa League was de tussenronde al het eindstation.

Voor PSV is een tweede plaats achter de aanstaande kampioen Feyenoord het maximaal haalbare. Dat is voor de club een belangrijk doel, want de tweede plek geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. "Maar een tweede plek is geen prijs", zegt trainer Ruud van Nistelrooij. "De titel en de beker zijn prijzen. Wat dat betreft vind ik de bekerfinale geweldig."

Foto: ANP

'Ajax zal willen reageren'

Een week voor de bekerfinale deelde PSV een dreun uit aan Ajax door in eigen huis met 3-0 van de Amsterdamse rivaal te winnen en de tweede plaats van de ploeg van trainer John Heitinga over te nemen.

Van Nistelrooij wilde niet zeggen of PSV nu de favoriet voor de bekerfinale is. "Dat laat ik aan jullie", zei hij vrijdag tegen journalisten. "We willen natuurlijk hetzelfde flikken. We hebben in elk geval laten zien dat het kan."

Aanvoerder De Jong denkt dat de bekerfinale geen kopie van de Eredivisie-topper gaat worden. "Ik verwacht een heel ander Ajax", zei hij, ook verwijzend naar de afwezigheid van de geschorste Kenneth Taylor en de rentree van Edson Álvarez in de bekerfinale.

"Ik denk dat ze willen reageren. Zij zullen ook analyseren wat ze niet goed hebben gedaan en een nieuw plan verzinnen. We moeten ons daartegen wapenen. De wedstrijd van zondag heeft ons wel veel energie gegeven."

De Jong eist dezelfde instelling bij PSV als afgelopen zondag. "Ik wil dat we net zoveel energie brengen als zondag. Dan hoef je niet eens zo goed te voetballen, maar heb je wel de meeste kans om de wedstrijd te winnen."