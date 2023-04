'Bekerkeeper' Drommel keept ook finale voor PSV: 'Geen lastige keuze geweest'

PSV-doelman Joël Drommel mag zondag de bekerfinale tegen Ajax keepen. Trainer Ruud van Nistelrooij vindt dat de 'bekerkeeper' van de Eindhovenaren die kans verdiend heeft, ook al moet eerste doelman Walter Benítez daardoor plaatsmaken.

Volgens Van Nistelrooij beschikt PSV dit seizoen over "twee eerste keepers": Benítez en Drommel. Tot die ontdekking kwam de trainer al in de zomerse voorbereiding op het nieuwe seizoen, zei hij vrijdag op zijn persconferentie in Eindhoven.

Uiteindelijk koos Van Nistelrooij voor Benítez als eerste doelman. De dertigjarige Argentijn was in de zomer immers met veel bombarie transfervrij overgenomen van OGC Nice. De 26-jarige Drommel, die sinds zijn komst in 2021 geen onuitwisbare indruk maakte bij PSV, werd de reservekeeper.

Van Nistelrooij vertelde Drommel wel direct dat hij de bekerwedstrijden van PSV keept. Op die keuze kreeg de nieuwe trainer veel kritiek. Waarom keept niet gewoon de beste? "Het is geen liefdadigheidswerk", zei voormalig PSV-trainer Huub Stevens begin dit jaar in De Telegraaf over het keepersbeleid van Van Nistelrooij.

De huidige trainer van PSV denkt daar totaal anders over. "Joël is voor ons een heel belangrijke speler en een heel goede keeper. We zien in hem een potentiële keeper voor PSV. Op zijn leeftijd is dat ook heel goed mogelijk. Het verschil is niet heel groot. Ik wil hem daarom erbij betrekken."

Trainer Ruud van Nistelrooij heeft niet getwijfeld over het opstellen van Joël Drommel in de bekerfinale. Foto: Pro Shots

'Geen enkele twijfel over Joël'

Drommel keepte in de ogen van Van Nistelrooij "uitstekend" in de bekerwedstrijden tegen Sparta Rotterdam (1-2), FC Emmen (3-1), ADO Den Haag (3-1) en SV Spakenburg (1-2). En dat deed hij volgens de trainer ook vorige maand in de vier competitiewedstrijden waarin Benítez door een knieblessure ontbrak.

Het is voor Van Nistelrooij daarom geen lastige keuze geweest om Drommel ook voor de finale op te stellen. Vorig jaar keepte Drommel onder Van Nistelrooijs voorganger Roger Schmidt ook de bekerwedstrijden, maar moest hij in de finale plaatsmaken voor Yvon Mvogo.

"Richting zondag is er geen enkele twijfel dat hij weer een uitstekende pot gaat keepen", benadrukte Van Nistelrooij. "Hij heeft steeds onze keuze bevestigd. Het is logisch dat hij die lijn doorzet en zondag speelt."

Luuk de Jong merkt geen extra druk bij Drommel. De doelman keepte vier weken geleden in de halve finale tegen de semiprofs van SV Spakenburg voor het laatst. Ritme heeft de oud-keeper van FC Twente dus niet.

"Maar Joël zit er op dit moment goed in", vindt aanvoerder De Jong. "In de fase dat hij gekeept heeft, heeft hij zich goed laten zien. Ik heb hem gesproken en hij voelt zich goed. Hij heeft er heel veel zin in."