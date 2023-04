Supporter die Jetro Willems sloeg is 21 jaar niet welkom bij FC Groningen

Delen via E-mail

De KNVB en FC Groningen hebben de fan die Jetro Willems een klap gaf tijdens het thuisduel met sc Heerenveen vrijdag een lang stadionverbod opgelegd. De supporter die tijdens diezelfde wedstrijd het veld betrad, is ook jaren niet welkom in Nederlandse stadions.

Dat betekent dat hij dus 21 jaar niet welkom is in de Euroborg. FC Groningen is wel van plan om na afloop van het landelijke stadionverbod bij een evaluatiemoment opnieuw naar de situatie kijken, omdat het om een minderjarige jongen gaat.