Een week na PEC kan ook Heracles zich van Eredivisie-terugkeer verzekeren

Een week na PEC Zwolle kan ook Heracles Almelo zich vrijdag na één seizoen in de Keuken Kampioen Divisie verzekeren van promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer John Lammers speelt vanavond thuis tegen Jong PSV.

Bij een overwinning is Heracles hoe dan ook zeker van promotie. De voorsprong op de nummer drie (in dit geval Almere City) blijft dan minimaal tien punten. Er zijn na vrijdag nog drie speelrondes te gaan.

Een gelijkspel tegen Jong PSV is alleen voldoende als Almere City uit tegen laagvlieger TOP Oss ook punten laat liggen. Bij een nederlaag is Heracles alleen gepromoveerd als Almere City ook verliest.

Als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie is Heracles ook nog altijd in de race om het kampioenschap. Het verschil met koploper PEC is drie punten. PEC speelt vrijdagavond thuis tegen nummer zeventien FC Dordrecht.