Ten Hag laakt instelling United-spelers: 'Ze dachten dat 90 procent genoeg was'

Erik ten Hag is niet blij met de manier waarop Manchester United donderdag een voorsprong uit handen gaf tegen concurrent Tottenham Hotspur. Zijn ploeg stond bij rust met 0-2 voor en speelde met 2-2 gelijk.

"We hebben het slechtste schema, maar daar moet je mee omgaan. Je kunt het niet als excuus gebruiken. We hebben genoeg hersteltijd gehad, dus de spelers hadden er klaar voor moeten zijn. Maar dat waren ze niet", zei Ten Hag.

Vier dagen eerder had United nog 120 minuten gespeeld tegen Brighton & Hove Albion in de halve finales van de FA Cup. Tegen Tottenham ontbrak het zijn spelers aan scherpte, vond Ten Hag.

"We dachten dat 90 procent genoeg was. Daardoor verloren we vaak de bal. En als je niet goed gepositioneerd staat, krijg je goals tegen. Na rust waren we heel onnauwkeurig. Uiteindelijk moeten we blij zijn met een punt."