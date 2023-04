Ten Hag en United spelen gelijk bij Spurs in strijd om Champions League-ticket

Manchester United heeft donderdag in de Premier League met 2-2 gelijkgespeeld bij Tottenham Hotspur. De ploeg van trainer Erik ten Hag houdt daarmee uitstekend zicht op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League.

In de eerste helft zag het er zeer zonnig uit voor Manchester United. Jadon Sancho zette de bezoekers op voorsprong door naar binnen te trekken en de bal in de verre hoek te plaatsen. Vlak voor rust verdubbelde Marcus Rashford de voorsprong met een hard schot.

Het Tottenham Hotspur van interim-trainer Ryan Mason ging na de onderbreking op zoek naar de aansluitingstreffer. Die viel in de 55e minuut. Pedro Porro kon de bal na een flipperkastsituatie in de bovenhoek rammen.

Kort daarna kreeg Bruno Fernandes een enorme kans om United op 1-3 te zetten, maar zijn inzet ging tegen de lat. In de 79e minuut viel aan de andere kant de gelijkmaker. Son Heung-min kon de 2-2 binnentikken uit een voorzet van Harry Kane. Daar bleef het bij in Londen.

De Nederlanders moesten zich in deze wedstrijd tevredenstellen met invalbeurten. Bij Manchester United kwamen Tyrell Malacia en Wout Weghorst in de 71e minuut binnen de lijnen. Enkele minuten later betrad Arnaut Danjuma namens Spurs het veld.

Stand boven in de Premier League Arsenal 33-75 (+40) Manchester City 31-73 (+53) Newcastle United 32-62 (+32) Manchester United 31-60 (+9) Tottenham 33-54 (+7) Aston Villa 33-54 (+5) Liverpool 32-53 (+22)

United blijft op koers voor Champions League

Manchester United heeft de vierde plek in de Premier League nog altijd stevig in handen. Tottenham Hotspur staat vijfde met zes punten minder en twee wedstrijden meer gespeeld. De nummer vier plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League, terwijl de nummer vijf naar de Europa League gaat.

Dat lijkt het hoogst haalbare voor Spurs. De Londenaren kennen een dramatische fase van het seizoen. Eind maart werd coach Antonio Conte ontslagen en maandag moest interim-coach Cristian Stellini het veld ruimen, nadat zijn ploeg een dag eerder met liefst 6-1 bij Newcastle United had verloren. Mason is al de derde trainer in één maand die voor de groep staat.

Eerder op de avond won AFC Bournemouth met 0-1 bij Southampton. Everton ging in eigen huis met 1-4 onderuit tegen Newcastle United, dat zich net als United mag opmaken voor de Champions League. Hoogtepunt in deze wedstrijd was de weergaloze assist van oud-Willem II'er Alexander Isak bij de afsluitende goal.

