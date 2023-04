Napoli kan op eigen kracht titel pakken: mogelijk kampioensduel is een dag later

De mogelijke kampioenswedstrijd tussen Napoli en Salernitana wordt van zaterdag naar zondag verplaatst. Daardoor kan de ploeg van trainer Luciano Spalletti op eigen kracht de landstitel veiligstellen, mits ze daar de kans voor krijgt.

Napoli krijgt aankomend weekend de eerste mogelijkheid om kampioen te worden. Daarvoor moet de koploper thuis Salernitana verslaan én mag Lazio de uitwedstrijd tegen Internazionale niet winnen. Het probleem was dat Inter-Lazio een dag later op het programma stond. Daardoor zou Napoli kampioen kunnen worden zonder zelf te spelen.

Daarnaast waren er zorgen over de drukte in de stad als Napoli de titel zou pakken zonder dat er een wedstrijd aan vooraf zou gaan. Daarom verzocht de club de Serie A om de wedstrijd met een dag te verplaatsen. Volgens Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis is dat gelukt.

"Ik ben daar heel blij mee. Voorkomen is beter dan genezen. Deze stad houdt van feestjes. Die hebben we in het verleden ook gehad, maar we moeten het wel veilig doen", zegt De Laurentiis in Italiaanse media.

Waarschijnlijk wordt Napoli-Salernitana om 15.00 uur gespeeld, maar dat moet nog worden bevestigd. De wedstrijd tussen Internazionale en Lazio begint zondag om 12.30 uur.

Ook als het feest komend weekend nog niet losbarst, is het een kwestie van tijd voordat Napoli zich kampioen van Italië mag noemen. De club heeft een voorsprong van zeventien punten op Lazio. Napoli is slechts twee keer kampioen geworden: in 1987 en 1990.