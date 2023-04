Vrouwen Barcelona schakelen Chelsea uit en gaan naar CL-finale in Eindhoven

De vrouwen van Barcelona hebben zich donderdag geplaatst voor de Champions League-finale in Eindhoven. De ploeg van trainer Jonatan Giráldez speelde in de halve finales met 1-1 gelijk tegen Chelsea, wat voldoende was na de 0-1-zege in het heenduel.

Barcelona was in de eerste helft de betere ploeg in het eigen Camp Nou. Na acht minuten werd er al gejuicht, maar de goal van Caroline Graham Hansen ging niet door. De Noorse had hands gemaakt voordat ze de bal tegen de touwen schoot. Chelsea kon ondertussen geen vuist maken.

De Londense ploeg ging na rust aanvallender spelen en dat bood Barcelona de nodige ruimte. Aitana Bonmatí stak in de 64e minuut vliegensvlug het veld over en legde af op Graham Hansen, die de 1-0 via een Engels been binnenschoot. Ditmaal bleef haar doelpunt wél staan.

Daarmee leek het pleit beslecht, maar Chelsea toverde toch nog iets uit de hoge hoed. Drie minuten later zette Melanie Leupolz met een schitterend lobje Sam Kerr vrij voor de keeper. Haar inzet werd gekeerd, waarop de rebound een prooi was voor Guro Reiten: 1-1. Het luidde een spannende slotfase in, maar daarin werd niet meer gescoord.

Barcelona neemt het in de finale op tegen Arsenal of VfL Wolfsburg. Deze twee ploegen spelen maandag in Londen hun returnduel, nadat de eerste wedstrijd in 2-2 was geëindigd. Bij Arsenal staan Victoria Pelova en de momenteel geblesseerde Vivianne Miedema onder contract. Wolfsburg is de club van Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms.