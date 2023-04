Clubicoon Reus (33) verlengt contract en gaat twaalfde seizoen bij Dortmund in

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Clubicoon Marco Reus heeft zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund met een jaar verlengd. De 33-jarige Duitser gaat daardoor zijn twaalfde seizoen bij de Bundesliga-club in.

Reus is al jaren een van de bepalende spelers van Borussia Dortmund. De aanvallende middenvelder maakte ondanks vele blessures al 161 doelpunten in 382 officiële duels. Ook leverde de 48-voudig international van Duitsland 120 assists.

"Marco is als echte Dortmunder en met zijn kwaliteiten een boegbeeld van de club. Voor de fans hier, maar ook in de rest van de wereld", zegt technisch directeur Sebastian Kehl. "Hij draagt er niet alleen aan bij dat we successen op het veld kunnen vieren, maar speelt met zijn ervaring ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van talenten."