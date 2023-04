Chelsea-coach Lampard begrijpt fluitconcerten supporters na nieuwe dreun

Delen via E-mail

Chelsea-manager Frank Lampard heeft alle begrip voor de fans die zijn ploeg woensdag uitfloten tijdens en na de 0-2-nederlaag tegen Brentford. De Londenaren zijn bezig aan een dramatisch seizoen en de interim-coach heeft daar geen verandering in kunnen brengen.

"De fans zijn aangeslagen. Ze zijn gewend aan succes", zei Lampard in gesprek met BBC Sport. De clubicoon heeft zijn eerste vijf duels sinds zijn aanstelling verloren, een negatieve primeur voor een Chelsea-manager.

Al voor het einde van de wedstrijd tegen Brentford hadden veel supporters het stadion verlaten. Veel toeschouwers die er nog wel zaten, zetten een fluitconcert in. "Dat begrijp ik volledig. Wij als staf en spelers moeten dit accepteren. De fans willen resultaten zien."

Chelsea ging ten onder door een eigen goal van César Azpilicueta voor rust en een treffer van Bryan Mbeumo in de tweede helft. "Ik wil geen zielig verhaal ophangen, maar momenteel zit alles tegen. Het zegt genoeg dat zij één keer op doel schieten, maar wel twee keer scoren."

Met slechts 39 punten uit 32 duels bekleedt Chelsea de elfde plaats in de Premier League, ver verwijderd van de plekken die recht geven op Europees voetbal.

De Londenaren liggen uit alle bekertoernooien en zijn dus bezig aan een verloren seizoen, al helemaal gezien de ruim 600 miljoen euro die aan nieuwe spelers is uitgegeven in het eerste jaar onder de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly.

Na het ontslag van Thomas Tuchel en Graham Potter is Lampard de derde trainer die Chelsea dit seizoen uit het slop probeert te trekken. Van een schokeffect onder de clubicoon, die eerder tussen 2019 en het voorjaar van 2021 voor de spelersgroep van Chelsea stond, is geen sprake.

"We zouden graag een toverstaf hebben en een magisch moment creëren waardoor alles verandert. Maar in het voetbal komt zoiets niet op bestelling. Zeker niet in de Premier League."