VAR-besluit wekt woede West Ham United-manager Moyes: 'Mis respect'

West Ham United-manager David Moyes vindt het onbegrijpelijk dat zijn ploeg in de slotfase van de met 1-2 verloren Premier League-wedstrijd tegen Liverpool geen strafschop kreeg wegens hands van Thiago Alcântara. De Schot vindt dat de VAR geen respect toonde en zou excuses op hun plaats vinden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

West Ham United, over twee weken de tegenstander van AZ in de halve finales van de Conference League, is nog altijd niet gevrijwaard van degradatiezorgen. "Misschien is een excuus wel op zijn plaats, want wij moeten nog altijd punten veroveren om ervoor te zorgen dat we volgend seizoen ook actief zijn in de Premier League."