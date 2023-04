Arsenal-coach Arteta draait er niet omheen: 'Verschil met City was te groot'

Arsenal-manager Mikel Arteta kon woensdagavond na de 4-1-nederlaag in de Premier League-topper tegen Manchester City niet anders dan erkennen dat zijn ploeg er simpelweg niet aan te pas kwam. Zijn collega Josep Guardiola denkt dat er nog altijd geen beslissende dreun is uitgedeeld in de titelrace.

"De analyse is simpel: het betere elftal heeft de wedstrijd gewonnen. Manchester City haalde zijn topniveau en wij bleven flink onder ons eigen niveau. Dan is het verschil gewoon te groot", zei Arteta in gesprek met Engelse media.

Koploper Arsenal werd in het Etihad Stadium zeker voor rust overklast door Manchester City, dat al na zeven minuten op voorsprong kwam via Kevin De Bruyne en daarna vele kansen op de 2-0 kreeg.

"In het eerste half uur gingen veel basisdingen mis: zaken die echt moeten kloppen als je een uitmuntend team treft. Zoals het winnen van persoonlijke duels. Ik denk niet dat mijn spelers angst voelden, maar er sloop wel onzekerheid in de ploeg na die beginfase."

Uiteindelijk triomfeerde Manchester City met 4-1, waardoor Arsenal de landskampioen zag naderen tot twee punten. De formatie van Guardiola heeft bovendien nog twee duels tegoed en lijkt daarmee op koers te liggen voor de vijfde landstitel in zes seizoenen. Arteta denkt desondanks dat zijn ploeg nog altijd kans maakt op de eerste landstitel sinds 2004. "Maar dan moeten we sowieso onze resterende vijf wedstrijden winnen."

Guardiola denkt dat volgende drie duels cruciaal zijn

Guardiola wilde, zoals gebruikelijk, niet te ver vooruitkijken. "Ik heb het gevoel dat de volgende drie duels veel zullen bepalen. We krijgen zondag Fulham-uit en daarna twee thuiswedstrijden (tegen West Ham United en Leeds United, red.). Het zal erg spannend worden. Na het duel van vandaag klinkt het misschien naïef, maar we staan nog altijd onder Arsenal."

De Catalaan lichtte De Bruyne en Erling Haaland eruit. "De band tussen Kevin en Erling is buitengewoon en vandaag hebben we geprobeerd die zo veel mogelijk te gebruiken."

Manchester City maakt niet alleen een serieuze kans op de landstitel, maar kan ook nog de FA Cup en de Champions League winnen. In de halve eindstrijd van het miljardenbal wacht volgende maand Real Madrid. Stadgenoot Manchester United is op 3 juni de tegenstander in de finale van het bekertoernooi.