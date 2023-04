Barcelona en De Jong profiteren door nederlaag niet van misstap Real

Koploper FC Barcelona heeft woensdag in La Liga verrassend met 2-1 verloren bij Rayo Vallecano. Het was voor de Catalanen de eerste competitienederlaag in twee maanden.

Met Frenkie de Jong in de basis begon Barcelona mat aan de wedstrijd tegen Rayo, dat onder leiding van trainer Andoni Iraola bezig is aan een prima seizoen. In de negentiende minuut kwamen de Madrilenen voor via Álvaro García Rivera, die de bal met een droge schuiver in de hoek plaatste.

Kort na rust maakte de thuisploeg ook de 2-0. Dat doelpunt werd ingeleid door balverlies van De Jong. De middenvelder verloor een duel op het middenveld en probeerde dit met een tackle te herstellen, maar zag vervolgens tegenstander Fran García er met de bal vandoor gaan. García kon vervolgens helemaal doorlopen naar het doel van Barcelona en de 2-0 binnenschieten.

Hierop begon de ploeg van trainer Xavi aan te dringen. In de 71e minuut kreeg Robert Lewandowski al een kans om te scoren, maar de Pool stuitte op Rayo-keeper Stole Dimitrievski. In de 83e minuut was het wel raak voor de topspits, die met links hard en doeltreffend uithaalde. Maar in het restant van de wedstrijd slaagde Barcelona er niet meer in om de gelijkmaker te produceren.

Door de nederlaag kwam er een einde aan een serie van zeven competitiewedstrijden waarin Barça ongeslagen bleef. De laatste nederlaag in La Liga was op 26 februari, toen er met 1-0 werd verloren van Almeria.

De eerste landstitel sinds 2019 lijkt ondanks het verlies niet in gevaar. De voorsprong op aartsrivaal Real Madrid bedraagt nog altijd elf punten, nadat 'De Koninklijke' dinsdag met 4-2 had verloren bij Girona. Eerder op woensdag won Atlético Madrid - zonder de geblesseerde Memphis Depay - met 3-1 van Mallorca.

Stand boven in La Liga 1. FC Barcelona 31-76 (+44)

2. Real Madrid 31-65 (+37)

3. Atlético Madrid 31-63 (+27)

