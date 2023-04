Internazionale verslaat Juventus en bereikt opnieuw finale Coppa Italia

Internazionale heeft zich woensdag ten koste van Juventus geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De huidige bekerhouder had in de return in Milaan genoeg aan een vroege goal van Federico Dimarco: 1-0.

Inter zette in het eigen Giuseppe Meazza de bezoekers meteen onder druk. Dat leidde in de 15e minuut tot een treffer van Dimarco, die een steekpass van Nicolò Barella op waarde schatte en kon binnen schieten.

Spits Edin Dzeko trof ook het net voor Inter, maar zijn goal ging niet door wegens buitenspel. De thuisploeg hield vervolgens de controle in de wedstrijd en kreeg nauwelijks kansen tegen. De heenwedstrijd eindigde begin april in 1-1, waardoor Inter na het laatste fluitsignaal mocht juichen.

Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd mee bij. Stefan de Vrij bleef op de bank. Romelu Lukaku viel na 70 minuten in bij de thuisploeg. De Belgische spits was aanvankelijk geschorst voor het duel, maar die straf werd teruggedraaid omdat hij in de eerste wedstrijd in Turijn mikpunt was van racistische liederen.

Inter treft op 24 mei in de finale de winnaar van de andere halve finale tussen Fiorentina en Cremonese, die donderdag wordt gespeeld. Fiorentina won de heenwedstrijd met 0-2.

Inter maakt naast de Italiaanse beker ook nog kans op de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi neemt het in de halve finales op tegen AC Milan. Inter staat momenteel vijfde in de Serie A en heeft 24 punten achterstand op koploper Napoli.

