Fortuna Düsseldorf start 'revolutionair experiment' en maakt duels gratis voor fans

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Fortuna Düsseldorf wil vanaf komend seizoen alle supporters gratis toelaten bij thuiswedstrijden. De club uit de 2. Bundesliga start na de zomer met een experiment met als doel het hele stadion weer vol te krijgen.

De huidige nummer zes van de 2. Bundesliga, waar Jordy de Wijs en Jorrit Hendrix onder contract staan, trekt dit seizoen gemiddeld 30.000 fans per wedstrijd naar de Merkur Spiel-Arena. Er kunnen in totaal meer dan 54.000 supporters in het stadion.