Ten Hag verwacht een 'boos en hongerig' Tottenham na vernedering bij Newcastle

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Manchester United-manager Erik ten Hag verwacht donderdag een 'boos' Tottenham Hotspur te treffen in het Premier League-duel in Londen. De Spurs werden zondag met maar liefst 6-1 verslagen door Newcastle United, waarna interim-coach Cristian Stellini werd ontslagen

"Het is duidelijk dat Tottenham een erg zware nederlaag heeft moeten incasseren. Natuurlijk zullen ze boos zijn", zei Ten Hag woensdag op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met de Spurs.

"Dat kan ook brandstof zijn om terug te veren. Maar het gaat om ons. Een tegenstander mag nooit hongeriger zijn", vervolgde Ten Hag. "Mijn ploeg is veerkrachtig. Ze kunnen te maken hebben met tegenslag, maar hebben het karakter om steeds weer op te staan."

Voor Ten Hag en Manchester United is de landstitel al even uit zicht. De Engels recordkampioen strijdt wel nog om een Champions League-ticket voor aankomend seizoen. Als United van Tottenham wint is het vrijwel zeker van de begeerde plek bij de top vier.