MVV ligt overhoop met manager van aanvoerder die gratis dreigt te vertrekken

MVV Maastricht raakt aanvoerder Matteo Waem komende zomer mogelijk transfervrij kwijt. De Keuken Kampioen Divisie-club en het management van Waem zitten niet op één lijn over het contract van de Belg.

De 22-jarige Waem beschikt over een aflopend contract in Maastricht, met daarin een optie voor nog één seizoen.

"Waem had nog een optie van een jaar in zijn contract staan, die ook in januari van dit jaar door de Maastrichtse club is gelicht", meldde MVV dinsdag op de website. "Dit is met Waem en zijn zaakwaarnemer uitvoerig besproken en ook nog eens schriftelijk bevestigd."