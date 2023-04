Burgemeester Aboutaleb: 'Huldiging Feyenoord op Coolsingel niet vóór 15 mei'

Mocht Feyenoord volgend weekend kampioen van Nederland worden, dan volgt die dag of de dag erna nog geen huldiging op de Coolsingel. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Met een huldiging op maandag 15 mei houdt Rotterdam hetzelfde scenario aan als toen Feyenoord de landstitel veroverde in 2017. Toen werd de club ook op maandag gehuldigd. Er waren toen naar schatting zo'n 150.000 mensen op de been in de stad. Die huldiging verliep probleemloos, in tegenstelling tot sommige eerdere huldigingen.