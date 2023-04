FC Utrecht strikt NEC'er El Karouani als eerste aanwinst voor volgend seizoen

FC Utrecht heeft de eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen. De drievoudig bekerwinnaar neemt de aanvallend ingestelde linksback Souffian El Karouani over van NEC.

Het was al duidelijk dat El Karouani zou vertrekken bij NEC. De 22-jarige linksback besloot onlangs zijn aflopende contract niet te verlengen. In Utrecht tekent hij voor drie jaar.

El Karouani belandde in 2017 in de NEC-opleiding en is inmiddels drie seizoenen een vaste waarde. In 2021 kwam de geboren Bosschenaar in beeld bij het Marokkaanse elftal, waarvoor hij drie interlands op zijn naam heeft staan.