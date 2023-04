Spits Castellanos in illuster rijtje met vier goals tegen Real: 'Dit is een droom'

Valentín Castellanos kan amper geloven dat hij dinsdagavond vier keer heeft gescoord tegen Real Madrid. De spits van Girona maakte alle doelpunten van zijn ploeg (4-2) en schaarde zich in een zeldzaam rijtje.

De 24-jarige Castellanos is de elfde speler die in één wedstrijd vier keer scoort tegen Real. In La Liga is de Argentijn, die wordt gehuurd van New York City FC, de eerste speler in 75 jaar die dat presteert.

"Het was een droomavond", zei Castellanos naderhand. "We speelden een geweldige wedstrijd tegen een van de beste ploegen ter wereld. Dit had ik echt nooit verwacht. Ik geniet hiervan met iedereen die me altijd steunt."

Girona-coach Míchel was blij voor zijn spits. "Nog niet zo lang geleden kreeg hij na onze wedstrijd tegen FC Barcelona veel kritiek en werd hij min of meer afgeschreven. En moet je nu eens zien. Dit was een perfecte avond. Iedereen is trots."

Spelers met vier goals tegen Real Madrid 1926: Josep Samitier namens FC Barcelona in de Copa del Rey

1929: Carlos Bestit namens CD Europa in La Liga

1935: Martín Vantolrà namens FC Barcelona in La Liga

1940: Martínez Català namens Real Oviedo in La Liga

1944: Emilín namens Real Oviedo in La Liga

1947: Esteban Echevarría namens Real Oviedo in La Liga (vijf goals)

1957: Eulogio Martínez namens FC Barcelona in de Copa del Rey

2006: Diego Milito namens Real Zaragoza in de Copa del Rey

2013: Robert Lewandowski namens Borussia Dortmund in de Champions League

2023: Valentín Castellanos namens Girona in La Liga

Ancelotti biedt excuses aan

Real Madrid zag met de pijnlijke nederlaag in Girona het laatste beetje hoop op de landstitel vervliegen. Trainer Carlo Ancelotti is zich daarvan bewust en voelt zich schuldig.

"Ik kan me voorstellen dat dit de Real-fans pijn doet. Ik bied hen onze excuses aan. Tegelijkertijd weten onze supporters dat we er in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City weer zullen staan", zei hij.

"Vandaag speelden we vooral in de eerste helft erg gespannen. Dan moet je het samen oplossen. We waren onszelf niet. We verontschuldigen ons daarvoor en moeten snel weer vooruitkijken."

Koploper Barcelona speelt woensdagavond uit tegen Rayo Vallecano en vergroot de voorsprong bij winst tot veertien punten met nog zeven speelrondes te gaan.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.