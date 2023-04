Sinisterra en Vardy belangrijk in degradatiekraker, Villa passeert Spurs op ranglijst

Leeds United heeft dinsdag een punt overgehouden aan de degradatiekraker tegen Leicester City in de Premier League. Oud-Feyenoorder Luis Sinisterra opende de score, maar vlak voor tijd maakte Jamie Vardy gelijk: 1-1. Aston Villa klom naar de vijfde plek door een nipte zege op Fulham.

Leeds leek op weg naar een overwinning, maar tien minuten voor tijd kwam Leicester op gelijke hoogte via Vardy. De invaller was het eindstation van een scherpe counter. Vardy leek even later opnieuw te scoren, maar de routinier stond buitenspel.