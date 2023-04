Girona-spits Castellanos maakt met vier goals einde aan titeldroom Real Madrid

Real Madrid lijkt dinsdag definitief te zijn afgehaakt in de titelstrijd in La Liga. De ploeg van coach Carlo Ancelotti ging met 4-2 onderuit bij middenmoter Girona. Valentín Castellanos groeide met vier doelpunten uit tot matchwinner.

Real stond halverwege de eerste helft al met 2-0 achter. Castellanos kopte de bal in de twaalfde minuut achter doelman Andriy Lunin, die de zieke Thibaut Courtois verving. Even later verdubbelde de spits van Girona de voorsprong door een dieptepass goed in te schatten en de bal door de benen van Lunin te spelen.