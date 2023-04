Sparta haalt eerste zomerversterking weg bij RKC: 'Bakari kan ons verder helpen'

Sparta Rotterdam heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Saïd Bakari. De rechtsback komt transfervrij over van RKC Waalwijk en tekent tot medio 2025 op Het Kasteel.

Sparta-directeur Gerard Nijkamp ziet in de 28-jarige Bakari een belangrijke speler voor de komende jaren. "In Saïd zien we een speler die Sparta verder kan helpen om een stabiele club op het hoogste niveau van Nederland te worden."

"Over meerdere seizoenen heeft hij bij RKC laten zien prima mee te kunnen in de Eredivisie. We zijn blij dat we Saïd vanaf 1 juli welkom kunnen heten bij Sparta. Wie weet komen we elkaar nog tegen in de play-offs."