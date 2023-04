Van der Ree mist geloof bij FC Groningen: 'Zo ga je langzaam naar het einde'

Degradatie lijkt onvermijdelijk voor FC Groningen na de 0-1-nederlaag dinsdag tegen NEC. Trainer Dennis van der Ree ziet weinig vertrouwen bij zijn ploeg.

"We hebben een heel jonge ploeg die moeite heeft om elkaar te coachen en de waarheid te zeggen. Dat missen we in dit elftal. Het moet te veel van de zijkant komen. Het is niet zo dat ze het niet willen, maar je merkt in het spel dat er weinig vertrouwen en geloof is in wat we doen. Zo ga je langzaam naar het einde."