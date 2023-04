Zo ziet de Europese ticketverdeling eruit door de bekerwinst van PSV

PSV is dankzij de winst van de KNVB-beker zeker van een startbewijs voor de play-offs van de Europa League. Maar met de huidige stand in de Eredivisie gaan de Eindhovenaren de voorrondes van de Champions League in en wordt er geschoven met de Europese tickets. Hoe zit dat precies?

Er zijn dit seizoen vijf Europese tickets te verdelen in de Eredivisie. Dankzij de stijging op de coëfficiëntenranglijst zijn dat er volgend jaar zes. Vanaf het seizoen 2024/2025 plaatsen twee Eredivisie-clubs zich direct voor de groepsfase van de Champions League.

Verdeling Europese tickets bij huidige stand 1. Feyenoord (hoofdtoernooi Champions League)

2. PSV (derde voorronde Champions League)

3. Ajax (play-offs Europa League)

4. AZ (derde voorronde Conference League)

5. Sparta (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

6. FC Twente (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

7. FC Utrecht (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

8. NEC (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

EL-ticket schuift door als PSV tweede wordt

Volgens de standaardverdeling gaat de kampioen naar het hoofdtoernooi van de Champions League en de nummer twee naar de derde voorronde van het elitetoernooi. De nummer drie speelt in de derde kwalificatieronde van de Conference League. De nummers vier tot en met zeven spelen play-offs voor één ticket dat recht geeft op een plek in de tweede voorronde van de Conference League.

PSV staat momenteel tweede en gaat dus naar de derde voorronde van de Champions League als die plek wordt vastgehouden. Hierdoor schuift het bemachtigde ticket voor de Europa League-play-offs door naar de nummer drie (op dit moment Ajax).

Het startbewijs voor de derde voorronde van de Conference League gaat in dat scenario naar de nummer vier. De play-offs om het laatste Europese startbewijs gaan dan niet tussen de nummers vier tot en met zeven, maar de nummers vijf tot en met acht.

Als PSV derde wordt, dan spelen de Eindhovenaren in de play-offs van de Europa League en schuift het ticket voor de derde voorronde van de Conference League door naar de nummer vier. De play-offs voor het laatste ticket gaan dan tussen de nummers vijf tot en met acht.

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 30-73 (+45)

2. PSV 30-65 (+46)

3. Ajax 30-62 (+47)

4. AZ 30-60 (+27)

5. Sparta Rotterdam 30-53 (+17)

Conference League-winst AZ kan ook van invloed zijn

Met AZ als halvefinalist in de Conference League is er een scenario mogelijk waarin de tickets nog wat anders verdeeld worden. De winnaar van dat toernooi krijgt namelijk een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Als de Alkmaarders de Conference League winnen en in de Eredivisie derde of vierde worden, dan gaan er twee ploegen naar de Europa League en vervalt het startbewijs voor de derde Conference League-voorronde. De play-offs worden dan gespeeld om het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.