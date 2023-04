Arsenal-coach Arteta denkt niet dat topper tegen Manchester City titelstrijd beslist

Arsenal-trainer Mikel Arteta denkt niet dat de topper van zijn ploeg tegen Manchester City voor de beslissing zal zorgen in de titelstrijd in de Premier League. De Londense koploper gaat woensdag op bezoek bij de nummer twee uit Manchester.

"Natuurlijk is het duel met Manchester City heel belangrijk, maar we krijgen daarna nog vijf heel moeilijke wedstrijden", zei Arteta dinsdag op een persconferentie. "Maar de topper tegen City zal de competitie niet beslissen. Als we het duel winnen, zijn we nog geen kampioen."

Arsenal begint met een voorsprong van vijf punten aan de uitwedstrijd tegen Manchester City. 'The Gunners' hebben wel twee duels meer gespeeld en hebben daardoor dus meer verliespunten dan de concurrent.

Lange tijd leek Arsenal op weg naar de eerste landstitel sinds 2004, maar de laatste weken werd de ruime voorsprong op City steeds kleiner. In de laatste drie wedstrijden pakte de ploeg van Arteta slechts drie punten.

"We wisten vanaf het begin dat Manchester City en Liverpool de te kloppen ploegen waren", zei Arteta. "Ze verdienen alle lof voor wat zij de afgelopen zes à zeven jaar hebben gepresteerd. We wilden het gat zoveel mogelijk dichten en nu staan we tegenover elkaar."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Het moet allemaal perfect zijn'

Arsenal verloor de laatste zeven ontmoetingen met Manchester City in alle competities. De laatste overwinning in de Premier League dateert zelfs van 21 december 2015. Maar Arteta haalt hoop uit de reactie van zijn spelers na het gelijkspel van vrijdag tegen Southampton (3-3).

"Mijn spelers verdedigen elkaar. We willen heel graag en gaan het morgenavond opnieuw laten zien. Het moet allemaal perfect zijn, want dat wordt in deze fase van het seizoen geëist."