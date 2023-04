Ook jeugdtrainer Vanenburg vertrekt bij Ajax: 'Club is verkeerde weg ingeslagen'

Gerald Vanenburg vertrekt na dit seizoen als jeugdtrainer van Ajax. De 59-jarige techniektrainer voelt zich niet prettig bij de nieuwe weg die de Amsterdamse club is ingeslagen.

"Ik heb inderdaad aangegeven dat ik over een maand stop", zegt Vanenburg dinsdag tegen De Telegraaf. "Er is in de voetballerij in het algemeen en bij Ajax in het bijzonder veel veranderd. Naar mijn mening moet je je goed voelen bij wat je doet. En ik voel me er niet meer prettig bij."

Vanenburg is sinds augustus 2020 jeugdtrainer bij Ajax. Hij benadrukt dat hij niet wil natrappen. "Maar ik wil wel aangeven dat ik vind dat Ajax de verkeerde weg is ingeslagen. Het is op dit moment vooral data en kracht. En zo wil ik als individuele trainer niet werken. Ik vind dat het voetbal altijd centraal moet staan, maar dat is helaas niet meer zo."

Ook sluit de 42-voudig Oranje-international zich aan bij het verhaal van oud-assistent Winston Bogarde. Die zei maandagavond in het programma Rondo dat "het DNA van Ajax steeds meer uit de club wordt gehaald".

'Tactiek is niet het belangrijkste'

"Ik denk in elk geval dat Ajax altijd vanuit zijn eigen kracht moet opleiden en spelen", zegt Vanenburg. "En tactiek is niet het belangrijkste. Voetbal is dat. Techniek in alles trainen. Daar zit al de basis in van tactiek en niet andersom."

Vanenburg is niet de eerste wiens vertrek bij Ajax deze maand bekend is geworden. Eerder kondigde Ajax al aan dat Saïd Ouaali na dit seizoen weggaat als hoofd jeugdopleiding. Daarnaast verruilt hoofdscout Henk Veldmate de club voor zijn oude liefde FC Groningen.