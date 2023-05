Oranjevrouwen willen via Nations League naar Spelen: zo werkt het toernooi

De Oranjevrouwen spelen dit najaar tegen Engeland, België en Schotland in de groepsfase van de Nations League. De eerste editie van het landentoernooi voor vrouwen is direct van groot belang, want de enige twee Europese tickets voor de Olympische Spelen van 2024 staan op het spel. Zo zit de Nations League in elkaar.

De Nations League voor vrouwen lijkt op de variant bij de mannen. In totaal doen 51 landen mee. Die worden op basis van hun coëfficiënt in drie divisies onderverdeeld: A, B en C. Divisie A en B bestaan uit zestien landen (vier groepen van vier) en divisie C uit negentien landen (vier groepen van vier en één groep van drie). De teams spelen in de groepsfase twee keer tegen elkaar: één keer thuis en één keer uit.

De vier groepswinnaars in divisie A plaatsen zich voor de finaleronde van de Nations League. De halve finales gaan over één wedstrijd. De twee winnaars nemen het tegen elkaar op in de finale en de twee verliezers spelen nog een duel om plek drie.

De twee finalisten plaatsen zich normaal gesproken voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Maar als gastland Frankrijk de finale bereikt, gaat het tweede olympische ticket voor Europa naar de nummer drie van de Nations League. De troostfinale kan daardoor een stuk meer waarde krijgen dan de gemiddelde strijd om de weinig eervolle derde plek.

Deze manier van olympische kwalificatie is nieuw. Voorheen mochten de beste drie Europese landen op het WK naar de Spelen. De enige olympische tickets voor Europa zijn in de Nations League te verdienen. Er is geen apart kwalificatietoernooi of ander vangnet. Kortom: als Nederland de finaleronde misloopt, schitteren de Oranjevrouwen straks in Parijs door afwezigheid.

Net als bij de mannen kunnen landen in de Nations League promoveren en degraderen. Dat gaat in divisie A als volgt: de nummers één en twee van elke poule handhaven zich rechtstreeks. De nummer drie moet een play-off tegen een nummer twee uit divisie B spelen. De nummer vier degradeert sowieso naar de op één na hoogste divisie. Degraderen uit divisie C is logischerwijs niet mogelijk.

De prestaties in de Nations League zijn, in tegenstelling tot het toernooi bij de mannen, van belang voor de EK- én WK-kwalificatie. Het Nations League-format wordt bij de vrouwen namelijk óók bij de kwalificatiereeksen gebruikt. De resultaten in de Nations League bepalen in welke divisie een land terechtkomt.

Kortom: als Nederland zich straks in divisie A handhaaft, spelen de Oranjevrouwen in de kwalificatie voor het EK van 2025 ook in die divisie. Dat is niet onbelangrijk: alleen landen in divisie A kunnen zich rechtstreeks voor het Europees kampioenschap plaatsen.

De eerste groepswedstrijden in de Nations League staan tussen 20 en 26 september op het programma. De derde en vierde speelronde volgen van 25 tot en met 31 oktober en de groepsfase wordt tussen 29 november en 5 december afgesloten. De finaleronde, waarin de olympische tickets dus worden verdeeld, staat tussen 21 en 28 februari 2024 op de rol.