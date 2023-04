Meerdink dankzij privéjet uitblinker in Youth League-finale: 'Hectische 24 uur'

Mexx Meerdink moet de afgelopen twee dagen nog even laten bezinken. De spits van AZ deed zondagavond kort mee in de thuiswedstrijd van de hoofdmacht tegen RKC Waalwijk (3-0). Een dag later droeg hij in Zwitserland met twee goals bij aan de eindzege van de jeugdploeg in de Youth League.

"Het waren een hectische 24 uur", zei Meerdink in het feestgedruis in Genève tegen AZ TV. "Ik heb er geen woorden voor, het ging allemaal zo snel. Maandag om 8.00 uur werd ik nog gecheckt en daarna ben ik hierheen gevlogen met een privéjet."

Meerdink was zondag om 20.00 uur nog in het AFAS Stadion, waar de hoofdmacht tegen RKC speelde. De negentienjarige spits viel na twintig minuten in voor de geblesseerd geraakte Jens Odgaard, maar bleef zelf ook niet ongeschonden. Meerdink moest zich halverwege met lichte pijn in zijn heup laten wisselen.

Maandag kreeg Meerdink definitief groen licht om naar Zwitserland te vertrekken. Zijn inzetbaarheid was een flinke opsteker voor de jeugdformatie van trainer Jan Sierksma. De zoon van Martijn Meerdink scoorde voor de finale al zeven keer in de Youth League, een toernooi voor spelers onder de negentien jaar.

In de finale tegen het Kroatische Hajduk Split (5-0) kwam Meerdink halverwege het veld in en drukte hij direct zijn stempel. De Winterswijker verzorgde de assist bij de 3-0 van Ernest Poku en tekende zelf voor de vierde en vijfde treffer van AZ.

"Zo sta je opeens in de tweede helft in het veld met twee goals en een assist op je naam. Dat is fantastisch", zei een nog wat verbaasde Meerdink. "Als ik eerlijk ben, had ik dit succes wel durven dromen eigenlijk. We zijn één team, één familie. We hebben het samen gedaan."

Owusu-Oduro: 'Mensen lachten vast om onze doelstelling'

De talenten van AZ hadden in de aanloop naar de finale al de nodige indruk gemaakt in de Youth League. De Alkmaarders waren onder meer overtuigend te sterk voor grootmachten als FC Barcelona (0-3) en Real Madrid (4-0).

Vrijdag beleefde AZ al een primeur in Zwitserland door zich na strafschoppen tegen Sporting CP voor de finale te plaatsen. Nooit eerder stond een Nederlandse club in de eindstrijd van de Youth League.

Toch is niemand bij AZ compleet verrast door het succes. Ook keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro had stiekem al gehoopt dat AZ erin zou slagen om geschiedenis te schrijven in het prestigieuze jeugdtoernooi.

"Heel veel mensen hadden dit niet gedacht. Onze doelstelling was om bij de laatste vier te eindigen. Veel mensen hebben daar misschien om gelachen, maar wij weten dat onze jeugdopleiding heel goed is. We doen het als één team, ook buiten het veld", zei Owusu-Oduro.