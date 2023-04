Mourinho bezorgd om blessures AS Roma: 'Misschien kan ik zaterdag zelf spelen'

José Mourinho maakt zich grote zorgen over de gevulde ziekenboeg van AS Roma. Ook maandagavond tegen Atalanta (3-1-verlies) kwam een aantal spelers niet ongeschonden uit de strijd.

"Voor sommige clubs is het een klein probleem als ze spelers missen. Voor ons is het een groot probleem", zei Mourinho in gesprek met DAZN. "Het was voor onze kansen in de Serie A misschien beter geweest om donderdag van Feyenoord te verliezen in de Europa League. We gaan het nu ontzettend moeilijk krijgen."

Met Rick Karsdorp, Georginio Wijnaldum en Chris Smalling miste Mourinho al meerdere (vaste) krachten. In de slotfase van de wedstrijd tegen Atalanta raakte ook verdediger Diego Llorente geblesseerd en oogde sterspeler Paulo Dybala gehavend.

Dybala, die de laatste tijd al een het kwakkelen was met pijntjes, begon uit voorzorg op de bank. Datzelfde gold voor Nemanja Matic en Leonardo Spinazzola, die dit seizoen normaal gesproken een basisplek hebben. Zij deden afgelopen donderdag nog 120 minuten mee in de Europa League-return tegen Feyenoord (4-1).

Mourinho vraagt Totti om mee te spelen

De blessuregolf komt op een slecht moment voor AS Roma, dat vanaf zaterdag vier duels in dertien dagen speelt. De Romeinen moeten in de top vier van de Serie A eindigen om een Champions League-ticket te veroveren. Winst van de Europa League volstaat ook. AS Roma wacht in de halve finales een tweeluik met Bayer Leverkusen.

De eerste kraker voor AS Roma volgt zaterdag al, als de ploeg van Mourinho het in eigen huis opneemt tegen AC Milan. De landskampioen heeft eveneens 56 punten en staat vierde. "Als ik zaterdag moet spelen, is dat geen probleem", grapte Mourinho, verwijzend naar de vele blessuregevallen.

'The Special One' richtte zich daarna tot clublegende Francesco Totti, die naast hem stond. De 46-jarige Totti stopte enkele jaren geleden met voetballen. "Jij zou ons ook nog van dienst kunnen zijn. Al kunnen we Aldair (een oud-verdediger van AS Roma, red.) eigenlijk beter gebruiken."