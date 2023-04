Koopmeiners straft blunder af en deelt met Atalanta gevoelige tik uit aan AS Roma

Delen via E-mail

AS Roma heeft vier dagen na de Europa League-zege op Feyenoord een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van José Mourinho verloor mede door een treffer van Teun Koopmeiners met 3-1 van Atalanta.

Roma raakt door de nederlaag de vierde plek in de Serie A kwijt aan AC Milan. Zaterdag spelen Roma en Milan tegen elkaar. De top vier in Italië is aan het eind van het seizoen verzekerd van Champions League-voetbal. Atalanta blijft zevende.