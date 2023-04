Bogarde: 'Zolang Van der Sar er zit, hoeft Ajax mij niet te bellen'

Winston Bogarde keert niet terug bij Ajax zolang Edwin van der Sar daar algemeen directeur is. De oud-assistent moest na afgelopen seizoen vertrekken en heeft daar naar eigen zeggen nooit een duidelijke reden voor gekregen.

Bogarde werkte zeven jaar in verschillende functies bij Ajax. De laatste jaren was de oud-verdediger een van de assistenten van hoofdtrainer Erik ten Hag. Na het vertrek van Ten Hag en de komst van de inmiddels alweer ontslagen Alfred Schreuder moest Bogarde weg.

"Ik heb alleen een mededeling van Van der Sar gehad, maar geen uitleg", zei Bogarde maandagavond in het tv-programma Rondo. "Ik dacht: wat gebeurt hier eigenlijk? Je bent tevreden en je hebt geen plekje voor mij. Ook niet op een andere positie."

"Ik heb alles gegeven voor de club en ben uit het niets bij het grofvuil gezet", vervolgde Bogarde. "Ajax is een geweldige club. Maar zolang Van der Sar daar is, hoeven ze me niet te bellen."

Bogarde zei ook dat hij nu nog bij Ajax zou werken als Marc Overmars nog technisch directeur was geweest. Overmars moest vorig jaar februari vertrekken bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag.

Van der Sar en Overmars waren jarenlang een succesvol duo bij Ajax. Foto: Getty Images

Bogarde snapt keuze voor Heitinga niet

Bogarde begrijpt dat Michael Reiziger aan het einde van het seizoen vertrekt bij Ajax. Reiziger is momenteel assistent bij het eerste elftal en maakte in 2018 Jong Ajax kampioen in de Eerste Divisie.

Bogarde snapt niet dat John Heitinga en niet Reiziger is aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Schreuder. "Terwijl Michael toch meer ervaring heeft. Het is pijnlijk om te zien dat de club na mooie jaren in de Champions League dit seizoen zo slecht presteert."

"De leiding heeft veel verkeerde beslissingen genomen en dat sijpelt door naar het eerste elftal. Het DNA van Ajax wordt steeds meer uit de club gehaald. Bij het eerste elftal mis ik vastigheden waarop spelers terug kunnen vallen als het slecht gaat."

Ajax werd dit seizoen vroeg uitgeschakeld in de Champions League en Europa League. De ploeg van Heitinga staat derde in de Eredivisie, met elf punten achterstand op koploper Feyenoord. Zondag speelt Ajax de bekerfinale tegen PSV, dat de Amsterdammers zondag nog met 3-0 versloeg in de Eredivisie.