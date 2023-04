Van Bommel doet Jong PSV pijn, Jong Ajax verliest door goal in 97e minuut

Delen via E-mail

MVV heeft maandagavond tijdens de 34e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie een nipte zege geboekt op Jong PSV. De Limburgers waren dankzij een doelpunt van Ruben van Bommel met 0-1 te sterk. Jong Ajax verloor door een late goal met 1-0 van Jong FC Utrecht.

Na ruim twintig minuten was MVV dicht bij de openingstreffer op De Herdgang. Sven Blummel profiteerde van een blunder in de achterhoede van Jong PSV en zette de bal voor op Jarne Steuckers, die doelman Kjell Peersman niet kon verrassen met een uithaal.

Na rust schoot Van Bommel - de zoon van PSV-icoon Mark van Bommel - wel raak voor de Limburgers. In de 71e minuut ontving de achttienjarige aanvallende middenvelder uit een counter de bal van Orhan Dzepar. Van Bommel zette een versnelling in en schoot de bal fraai in verre hoek.