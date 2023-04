AZ wint als eerste Nederlandse club Youth League door galashow tegen Hajduk

AZ heeft maandag als eerste Nederlandse club de Youth League gewonnen. De talenten van de Alkmaarse club versloegen in de finale van het prestigieuze jeugdtoernooi zeer overtuigend de leeftijdsgenoten van Hajduk Split: 5-0.

Jayden Addai zette het wervelende AZ met een benutte penalty op voorsprong in het Stade de Genève in Zwitserland. Na rust scoorde zowel Ernest Poku als invaller Mexx Meerdink twee keer.

AZ sluit met de klinkende zege een uitstekende reeks af in de Youth League, de Champions League voor spelers onder de negentien jaar. De talenten versloegen eerder in de knock-outfase Eintracht Frankfurt (5-0), FC Barcelona (3-0), Real Madrid (4-0) en Sporting CP (2-2, winst na strafschoppen).

AZ was al de eerste Nederlandse club ooit die de finale van de Youth League had gehaald. Ajax bereikte in het seizoen 2019/2020 de halve eindstrijd, maar verloor daarin van Benfica.

In het stadion waren duizenden fanatieke fans van Hajduk Split aanwezig. Foto: ANP

AZ domineert van begin tot eind

AZ was vanaf de aftrap de dominante partij in Genève. De ploeg van coach Jan Sierksma creëerde kansen via onder anderen Addai en Poku, terwijl de Kroaten tegenhielden en loerden op de counter.

Vlak voor rust boekte AZ succes. Hajduk-verdediger Luka Vuskovic beging een domme overtreding op Poku, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Addai hield zijn zenuwen in bedwang en schoot zijn ploeg verdiend op 1-0.

In het tweede bedrijf groeide Poku uit tot uitblinker. De aanvaller rondde twintig minuten voor tijd een goede solo af met een raak afstandsschot. Even later maakte Poku er ook nog 3-0 van na een fraaie combinatie met Meerdink.

Daarna belandde ook Meerdink zelf op het scoreformulier. De aanvaller viel zondag nog uit in de Eredivisie-wedstrijd van de hoofdmacht van AZ tegen RKC (3-0), maar was toch fit genoeg om in te vallen tegen Hajduk.

Meerdink bekroonde zijn sterke invalbeurt met twee treffers in de slotfase. De zoon van enkelvoudig Oranje-international Martijn Meerdink schroefde daarmee zijn doelpuntentotaal in de Youth League dit seizoen op naar liefst negen goals.