Tottenham ontslaat interim-coach Stellini na vernedering tegen Newcastle

Tottenham Hotspur heeft maandag daags na de 6-1-nederlaag tegen Newcastle United afscheid genomen van interim-coach Cristian Stellini. De Italiaan was pas sinds eind maart de trainer bij de Premier League-club.

"Het optreden tegen Newcastle was compleet onacceptabel", zegt voorzitter Daniel Levy. "Het was verschrikkelijk om te zien. We kunnen allemaal heel veel redenen verzinnen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk en moet ik knopen doorhakken."