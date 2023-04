Scheidsrechter Higler fluit zondag bekerfinale tussen Ajax en PSV

Scheidsrechter Dennis Higler leidt zondag de finale van de KNVB-beker tussen Ajax en PSV. De arbiter krijgt in De Kuip assistentie van grensrechters Joost van Zuilen en Mario Diks.

Rob Dieperink is bij de finale de videoscheidsrechter. Hij wordt geassisteerd door Freek Vandeursen. Sander van der Eijk is de vierde official in Rotterdam.