KNVB stelt dat FC Twente-Sparta tijdelijk had moeten worden stilgelegd

Volgens de KNVB had de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam zondag tijdelijk stilgelegd moeten worden omdat supporters van de thuisploeg uit Enschede voorwerpen op het veld gooiden. Het duel werd uitgespeeld en eindigde in 3-3.

"De afgelopen tijd is helaas gebleken dat er aangescherpte maatregelen nodig zijn met als doel de veiligheid van mensen die op het veld aan het werk zijn te waarborgen", zegt een woordvoerder van de voetbalbond in gesprek met persbureau ANP.

"Een van deze regels is dat de wedstrijd tijdelijk moet worden stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid. FC Twente-Sparta had dus ook stilgelegd moeten worden. We gaan niet iedere specifieke situatie toelichten, maar dit is helder."