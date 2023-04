FC Groningen twijfelt aan KNVB-beleid: biergooier krijgt alleen stadionverbod

FC Groningen vraagt zich af of het redelijk is om de geleden schade van de gestaakte thuiswedstrijd van zaterdag tegen NEC op de dader te verhalen. Een achttienjarige man gooide zaterdag een beker met bier tegen de grensrechter aan en zorgde zo voor een voortijdig einde van de wedstrijd.

De dader kan in ieder geval wel een stadionverbod tegemoetzien, meldt FC Groningen maandag. De man uit het Groningse Bedum kon direct na het incident worden aangehouden door beveiligers en werd overgedragen aan de politie. Zondagmiddag werd hij vrijgelaten.

FC Groningen stelt in de verklaring zelf ook gedupeerd te zijn. "Net als de overige twintigduizend supporters in Euroborg. Bij de 'Trots van het Noorden' zijn vragen binnengekomen over de (financiële) gevolgen voor de supporters en de club zelf. FC Groningen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit soort incidenten."

Het duel werd zaterdag bij een 0-0-stand meteen definitief gestaakt, omdat de beker de assistent-scheidsrechter had geraakt. Als de beker de arbiter niet had geraakt, was de wedstrijd na een afkoelingsperiode hervat. Dat gebeurde zondag bij de topper tussen PSV en Ajax. FC Groningen-NEC wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld.

Groningen zet vraagtekens bij nieuwe beleid KNVB

Wie er aansprakelijk is voor de geleden schade, is nog onduidelijk. FC Groningen zet daarnaast openlijk vraagtekens bij het recent ingevoerde beleid van de KNVB, waarbij wedstrijden direct (tijdelijk) gestaakt worden als er voorwerpen op het veld worden gegooid of als er personen worden geraakt. "Supporters en club zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje", laat FC Groningen weten.

"Ook vraagt FC Groningen zich af of het redelijk is om de totale schade van een paar ton te verhalen op een achttienjarige jongeman, die een plastic beker met vloeistof richting het veld gooit en daarbij de assistent-scheidsrechter raakt. De club vindt het nog te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen en wil niet zo kort na de verstoorde avond deze beslissing nemen."