Sparta-assistent Rijsdijk ondanks excuses twee duels geschorst na opstootje

Assistent-trainer Jeroen Rijsdijk van Sparta Rotterdam is maandag voor twee duels geschorst. De 45-jarige coach blokkeerde zondag een speler van FC Twente bij de zijlijn terwijl de bal nog in het spel was. Het duel in Enschede eindigde in 3-3.

Rijsdijk heeft volgens Sparta direct na afloop van de wedstrijd zijn excuses aangeboden. Zowel Rijsdijk als Sparta accepteert het voorstel van twee wedstrijden schorsing en gaat niet in beroep. Dat betekent dat Rijsdijk de duels met PSV (thuis) en FC Volendam (uit) moet missen.

De assistent-trainer leidde met zijn actie in de slotfase een opstootje tussen spelers en trainers in. "Jeroen dacht dat die bal uit was, maar hij was helemaal niet uit. Ik stond er dichtbij", zei Sparta-trainer Maurice Steijn zondag al. "Hij vergrijpt zich aan de bal en aan die man. Hij heeft gelijk zijn excuses aangeboden, want hij weet dat dit niet hoort."

Sparta is bezig aan een uitstekend seizoen in de Eredivisie. De Rotterdamse club staat vijfde en blijft door het gelijkspel één punt voor op FC Twente.

