Zonen Arjen Robben gaan in jeugdopleiding FC Groningen spelen

De twee zonen van Arjen Robben gaan volgend seizoen in de jeugdopleiding van FC Groningen spelen, meldt de club maandag. Luka Robben stroomt in het onder 16-elftal in en Kai Robben gaat in het onder 12-elftal van de Groningers spelen.

Luka en Kai Robben spelen nu nog bij de amateurclub Be Quick 1887, waar Arjen Robben als jeugdtrainer actief is. De 96-voudig Oranje-international doorliep in de jaren negentig zelf de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht.

Luka en Kai worden niet de eerste zonen van het zilveren Oranje van het WK van 2010 die in de jeugdopleiding van een profclub gaan spelen. Zo is Shaqueel van Persie actief voor Feyenoord onder 17 en Oranje onder 17 en speelt Damian van der Vaart in de jeugd van het Deense Esbjerg fB.

Mark van Bommel heeft met Thomas van Bommel (20) en Ruben van Bommel (18) zelfs al twee zonen in de hoofdmacht van MVV.

