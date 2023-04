Man die grensrechter raakte met beker bier tijdens FC Groningen-NEC vrijgelaten

Delen via E-mail

De man die zaterdag werd aangehouden voor het gooien van een beker bier naar een assistent-scheidsrechter tijdens de wedstrijd FC Groningen-NEC, is zondagmiddag vrijgelaten. Door zijn actie werd het Eredivisie-duel na achttien minuten definitief gestaakt.

Het gaat om een achttienjarige man uit het Groningse Bedum. Of er aangifte tegen hem is gedaan, is nog niet bekend.