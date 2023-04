Spurs beleven nachtmerrie in Newcastle: 'Ergste 25 minuten die ik ooit heb gezien'

Interim-coach Cristian Stellini van Tottenham Hotspur kijkt met afgrijzen terug op het desastreus verlopen Premier League-duel met Newcastle United (6-1-verlies). De Spurs stonden zondag na 21 minuten al met 5-0 achter op St. James' Park.

"Er zijn geen woorden om ons optreden te beschrijven. Het waren denk ik de slechtste eerste 25 minuten van een wedstrijd die ik ooit heb gezien. Het is moeilijk te begrijpen dat het zó mis kon gaan", zei Stellini op zijn persconferentie in Newcastle.

In de geschiedenis van de Premier League kwam het slechts één keer eerder voor dat een ploeg binnen 21 minuten vijf keer het net vond. Manchester City leidde in september 2019 al na achttien minuten met 5-0 tegen Watford en zegevierde uiteindelijk met 8-0.

Zo erg werd het niet voor Tottenham. Bij rust stond het nog altijd 5-0 en Harry Kane maakte aan het begin van de tweede helft de eretreffer. Een legendarische comeback zat er niet meer in. Callum Wilson tekende in de 67e minuut zelfs voor de zesde goal namens Newcastle.

'We waren niet klaar voor zo'n belangrijke wedstrijd'

Door de blamage bij Newcastle lijkt Tottenham een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket mis te lopen. Het verschil met nummer vier Manchester United is al zes punten en de ploeg van manager Erik ten Hag heeft twee duels minder gespeeld. Bovendien is de vijfde plek nog lang geen zekerheid.

"We waren er niet klaar voor om zo'n belangrijke wedstrijd te spelen. De selectie is goed, maar niemand toonde zijn kwaliteiten", concludeerde Stellini, die de hand in eigen boezem stak. "Ik koos ervoor om iets anders te spelen vanwege de vele blessures. Dat was een fout besluit en daar ben ik verantwoordelijk voor."