Ten Hag niet verrast door goede penalty's United: 'We oefenen al het hele seizoen'

Erik ten Hag vindt dat Manchester United zondagavond loon naar werken heeft gekregen door de FA Cup-finale te bereiken. Volgens de Nederlandse coach is het geen toeval dat 'The Red Devils' zich via een strafschoppenserie voor de eindstrijd plaatsten.

"We trainen het hele seizoen al op penalty's. Dat betaalt zich nu uit", zei Ten Hag na het duel met Brighton & Hove Albion in gesprek met Ziggo Sport. "Trainen op penalty's doen we heel bewust. Het kan van doorslaggevende betekenis zijn voor het wel of niet winnen van een prijs."

Na reguliere speeltijd én verlenging was er nog niet gescoord op Wembley, maar in de beslissende strafschoppenserie waren beide ploegen lange tijd foutloos. Pas na twaalf benutte penalty's was het Brighton-middenvelder Solly March die van 11 meter faalde. Daarna schoot Victor Lindelöf United naar de finale.

De benauwde overwinning in Londen, mede mogelijk gemaakt door een rake strafschop van een euforische Wout Weghorst, volgde slechts drie dagen na de blamage in de kwartfinales van de Europa League. Een zwak United ging donderdag met 3-0 ten onder bij Sevilla en werd roemloos uitgeschakeld.

Foto: Getty Images

Ten Hag wil focus nu op Champions League-ticket

Ten Hag sprak na die blamage in Spanje van een "onaanvaardbaar" optreden van zijn ploeg. De oud-trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax was des te blijer met de manier waarop Manchester United zich zondag tegen Brighton liet zien.

"Ik ben geweldig trots op het karakter van mijn team. Hoe ze deze wedstrijd zijn aangegaan en hoe ze zich erin hebben gevochten. Ik kan ze alleen maar een heel groot compliment geven", zei Ten Hag.