Bondscoach Koeman adviseert uitblinker Simons om bij PSV te blijven

Bondscoach Ronald Koeman heeft Xavi Simons aangeraden om nog een jaar bij PSV te blijven. De aanvaller maakt in zijn eerste seizoen bij de Eindhovenaren een uitstekende indruk, maar zijn toekomst is onduidelijk.

De twintigjarige Simons maakte zondag in de topper tegen Ajax (3-0) zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen en is daarmee gedeeld topscorer in de Eredivisie. In totaal is hij dit seizoen tot dusver goed voor achttien doelpunten en elf assists.

Toch is de vraag of Simons volgend seizoen nog speler van PSV is. Toen het toptalent vorige zomer overkwam van Paris Saint-Germain, liet hij een clausule in zijn vierjarige contract opnemen. Daardoor kan Simons komende zomer óf in 2024 voor een gelimiteerde transfersom terugkeren in Frankrijk.

"Ik denk dat het heel goed is als Xavi nog een jaar bij PSV blijft", zei Koeman zondagavond bij Studio Voetbal. De bondscoach sprak woensdag bij de training van PSV met Simons over zijn toekomstplannen.

"Maar ik ben niet de aangewezen persoon om dat hier op tafel te leggen. Ik schat Xavi wel in als een jongen die zijn keuzes heel goed afweegt. Het belangrijkste is gewoon dat hij gaat spelen, daar ontwikkel je je het beste van. Hij is een geweldig talent dat onbevangen voetbalt."

Simons maakte begin december op het WK in Qatar onder bondscoach Louis van Gaal zijn debuut voor het Nederlands elftal. Hij mocht als invaller kort meedoen in het achtstefinaleduel met de Verenigde Staten (3-1-zege). De sterspeler van PSV had eind maart onder Koeman een basisplek in de eerste EK-kwalificatieduels van Oranje met Gibraltar en Frankrijk.

Foto: Getty Images

Koeman zet aanvoerder Van Dijk op scherp

Koeman liet zich zondagavond bij Studio Voetbal niet alleen over Simons uit. De bondscoach uitte ook kritiek op zijn aanvoerder Virgil van Dijk, die een teleurstellend seizoen doormaakt bij het ondermaats presterende Liverpool.

"Virgil is nog wel zeker van zijn plek in Oranje, maar hij zal beter moeten spelen", zei Koeman. "Hij heeft natuurlijk een knie- en spierblessure gehad en in november een WK gespeeld. Daarnaast heeft zijn vorm ook te maken met het team waarin hij speelt."

"Liverpool stond altijd bekend om het druk zetten en ballen veroveren op het middenveld. Daardoor kwam Virgil vele malen minder in de problemen. Nu is de kans op fouten vele malen groter geworden."

Dat Van Dijk in de Engelse én Nederlandse media veel kritiek krijgt, is volgens Koeman niet altijd terecht. Toch ziet de bondscoach voldoende verbeterpunten. "Soms moet hij veel harder en korter een duel inkomen. Dan houdt hij te veel zijn positie."