Van Nistelrooij voorzichtig richting finale: 'We weten dat Ajax gaat reageren'

Hoewel PSV zondag voor de derde keer dit seizoen van Ajax heeft gewonnen, is Ruud van Nistelrooij op zijn hoede richting de KNVB-bekerfinale van komende zondag in De Kuip. De trainer denkt dat zijn ploeg een nog hoger niveau moet halen om de landskampioen voor de vierde keer te verslaan.

"Iedereen heeft een topprestatie geleverd bij PSV: in het veld, op de bank en vanaf de tribune. Het was een prachtige 3-0-overwinning, maar we moeten voorzichtig zijn", benadrukt Van Nistelrooij.

"We moeten deze wedstrijd in ons achterhoofd houden richting komend weekend. Alleen dan weten we dat een topprestatie nodig is om dit te kunnen herhalen in De Kuip. En misschien moet het nog beter."

Van Nistelrooij verwacht namelijk dat Ajax in de finale een hoger niveau haalt dan in het Philips Stadion. De Amsterdammers verloren dit seizoen in de ArenA al in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (5-3) en in de Eredivisie (1-2), waarna ze zondag in Eindhoven weer op pijnlijke wijze onderuitgingen.

"Ik weet dat Ajax gaat reageren in De Kuip. Waarom? Omdat ze karakters hebben in de ploeg en in de staf. Ze zullen zeer gemotiveerd zijn."

Ruud van Nistelrooij coachend tijdens de topper tegen Ajax. Foto: ANP

'Het moet een speciale week worden'

Xavi Simons rekent zelfs op een "totaal andere wedstrijd" in De Kuip. "Het is een finale en dus wordt het alles of niets. En Ajax blijft Ajax. We moeten ze nu echt niet ineens onderschatten", vertelt de twintigjarige aanvaller, die in Eindhoven vanaf de strafschopstip de 2-0 maakte.

"We mogen een dag genieten van de 3-0-zege en daarna begint een nieuwe week. En dat moet een heel speciale week worden. We gaan er vol voor."

De bekerfinale in De Kuip begint zondag om 18.00 uur. Het is een herhaling van de bekerfinale van vorig jaar, toen PSV met 2-1 te sterk was voor Ajax.